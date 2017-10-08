Haber; Aysun Beykoz

Ünalan, yaptığı açıklamada, Bolu genelinde destek alan arıcı sayısının 250 olduğunu ve birliğe kayıtlı olan arıcı sayısının ise 400 olduğunu ifade etti. Bolu'da bu yılki bal üretiminin tamamlandığını ve 100-120 ton civarında ürün hasat edildiğini belirten Ünalan, "Havaların kurak gitmesi ve arı zararlıları ile mücadele nedeniyle bal üretimde istenilen seviyeye ulaşamadık." dedi.

Ünalan, üretim düşüklüğünde özellikle kuraklığın çok etkili olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben bu yaşa geldim böyle kurak bir yıl görmedim. Seben ilçememizde meşe ağaçlarının kuruduğunu gördüm. Küresel ısınmanın yavaş yavaş bizleri de etkilediğini görüyoruz. Arıcının da günün şartlarına kendini adapte etmesi gerek, başka şansı yok. Sürdürülebilir, mobil arıcılığa geçmemiz gerekiyor. Eski, klasik yöntem tarihe karıştı. Bunu yapan arıcılarımızın da bal alma şansı yok. Arıcının kendisini yenilemesi gerek."