121 yıl hapis ve 842 bin lira ceza



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 11 Kasım 2019 yılında Anadolu Otoyolu üzerinde yapılan yol uygulamasında 4 valiz içerisinde bulunan 69 kilo 500 gram ağırlığındaki eroini çam ağaçlarının altına atan Emekli astsubay Hasan Poyraz, Alaattin Emen, Bülent Kalkan, Ramazan Tatar ve Mehmet Aydemir, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Yaklaşık 2 yıldır Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanan 5 sanık hakkında mahkeme heyeti kararını verdi. Emekli astsubay Hasan Poyraz 16 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 112 bin 500 lira adli para cezası, Alaattin Emen 30 yıl hapis ve 225 bin adli para cezası, Bülent Kalkan 25 yıl 3 ay 22 gün ve 168 bin 400 lira adli para cezası, Ramazan Tatar 25 yıl 3 ay 22 gün hapis ve 168 bin 400 lira adli para cezası ve Mehmet Aydemir 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile 168 bin 400 lira adli para cezalarına çarptırıldılar. 5 sanık yaptıkları işten dolayı çok pişman olduklarını söylediler.

Aralarında emekli astsubayında bulunduğu 5 uyuşturucu tacirine toplamda 121 yıl 19 ay 81 gün hapis cezası,yine toplamda 842 bin 700 lira adli para cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

13 Kasım 2019 tarihinde, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık bir hafta süren çalışmanın ardından Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul'a uyuşturucu götürecek 3 otomobil takibe alındı. Takip sonucu otoyolun Bolu kent merkezi yakınlarında "öncü" olarak tabir edilen iki otomobil durduruldu ve şüpheliler Mehmet Aydemir (36), Ramazan Tatar (39), ALaattin Emen (31) ve Bülent Kalkan(43) gözaltına alındı. Uyuşturucunun bulunduğu otomobilin sürücüsü de ekipler tarafından takip edildiğini anlayınca otoyol kenarında durarak, 4 valizdeki uyuşturucuları çam ağaçlarının altına attı. Emekli astsubay olduğu belirtilen sürücü Hasan Poyraz (46) de ekiplerce yakalandı. Bölgede arama yapan polis ekipleri, ağaçların altına atılan valizlerde 69 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 11:58