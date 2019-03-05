126 yıllık tarihi çeşmeyi iç ettiler

Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Belediyesi tarafından 2015 yılında yapımına başlanılan ve 2016 yılında da hizmete giren fırka tepesinde inşa edilen katlı otoparkın bulunduğu yerden kaldırılan tarihi çeşme aradan geçen üç yıla karşın yerine konulmadı. 2015 yılında katlı otopark yapımı için belediye tarafından yerinden parçalanarak sökülen 126 yıllık tarihi çeşme deyim yerindeyse iç edildi. Katlı otopark ve belediye çarşı inşaatı nedeniyle inşaatın İsmet Paşa Caddesine bakan tarafında yer alan Sirkeci Çeşmesinin taş bloklarıbelediye çalışanları tarafından sökülerek kaldırılmıştı. Parçalanarak yerinden sökülüp koruma altına alındı bahanesiyle kaldırılan tarihi çeşmenin 3 yıldır nerede olduğu ise bilinmiyor.Tarihi çeşme, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09. 01. 1990 tarih ve 1006 sayılı kararı ile tescil edilmiş koruma altına alınmıştı.

BOLUNUN TARİHİ ÇEŞMELERİ:

Bolu'da düzensiz kentleşmenin en fazla tahrip ettiği eserler arasında yer alan çeşmelerimizden bugün çok azı ayakta kalabilmiştir. Bolu Merkezde (10) Göynük'te (3), Mengen'de (1) ve Mudurnu'da (2) olmak üzere toplam (16) adet tescilli çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerin büyük bir çoğunluğu 19. yüzyıla aittir.

Saraçhane Camisi cephesinde yer alan iki çeşme ile Bolu Merkez Büyük Cami Mahallesi, Aktaş Mahallesi, Karamanlı Mahallesi ve Karacaağaç Köyündeki Köroğlu çeşmesi Bolu çeşmeleri hakkında bilgi vermektedir. Bu çeşmelerin özelliği iki kenarı plasterli üst üste iki bölümden oluşan dikdörtgen cephelidir. Silmelerin ayırdığı bu iki bölümden üsttekinin yüksekliği daha kısa olup; üzerinde bazen kitabe, bazen de çelenk içerisinde tuğra ve maşallah gibi ibareler yer alır. Alt bölümde ise üzerinde bitkisel bezemeler bulunan çeşme aynası vardır. Yalakları ise oval formludur.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 13:50