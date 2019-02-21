12’i işçi 14 sağlık personeli zehirlendi

Haber: Kasım ŞAHİN

Bu gün öğle saatlerinde Yeniçağa ilçesinde özel bir firmaya ait tavuk kesimhanesinde çalışan işçilerden 11’i zehirlendi. Zehirlenen işçiler Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Ancak, zehirlenen işçilere yardım etmek amacıyla olay yerine gelen 14, 112 çalışan personelde, tedavi altına alındı.

Zehirlenen 11 işçide aşırı derecede bulantı ve kusmalar meydana gelirken, olay yerine gelen 14 sağlık personeli, zehirlenen işçilere elle temas ve zehir soludukları gerekçesiyle risk grubuna alınarak tedavi altına alındı. Toplamda olayda 25 kişi zehirlenmiş olduğu belirlendi.

ZEHİRLENEN 112 ÇALIŞANLARIN İSİMLERİ:

Anılcan Aktaş, Metin Çınar, Rukiye Turhan, Kamile Güldemir, Özlem Uçar, İskender Kabadayı, Atiye Akman, Hüseyin Dinç, Rıdvan Güler, Yaşar Çagındı, Vildan Atalay, Saadet Şenkavun, Aykut Oğuz, Emrecan Karakoç.

ZEHİRLENEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ

Nurettin Çermik, Barış Doğan, Rıdvan Kan, Engin Öztürk, Sezer Yeşil, Yavuz Çan, Celal Erdoğan, Halil Yavuz, Aydın Aktürk, Sadullah Kabak, Çetin Yıldırım, Engin Baş

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 14:42