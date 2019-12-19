13 davanın 11’i “DOLANDIRICILIK”

Haber: C. Kutay AYKAN

Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de dolandırıcılık suçu adeta rekor kırmaya başladı. Hemen hemen her ortamda vatandaşları dolandırmak için her türlü senaryolara başvuran dolandırıcılar, ağına düşürdüğü vatandaşları asla affetmiyor ve bankada, evinde değerli eşya ile parası olanları dolandırıncaya kadar uğraşıyor.

Son aylarda dolandırıcılar ya sosyal medya üzerinden ya da cep telefonuyla eylemlerini gerçekleştirmekten geri kalmazken, onlarca da kişiyi mağdur ediyor. Cep telefonu dolandırıcıları kendilerini, polis, savcı, hakim veya FETÖ bağlantılı gibi etkin rütbeleri kullanarak dolandırıcılık olayını gerçekleştirirken, sosyal medya üzerinde ise TV, cep telefonu, araba, laptop gibi değerli emtiaları satışa sunup, kaparo aldıktan sonra ne kaparoyı nede satışa sundukları ürünü teslim etmeyerek, bu suçu işliyorlar.

Dolandırıcılık olayının son aylarda iyice artış gösterdiğinin en büyük göstergesi Salı günü Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davalarda ortaya çıktı. Salı günü 13 dava dosyası görüşüldü. Bu dosyaların 11’ni ise dolandırıcılık suçu oluşturdu. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, resmi internet sitesinden vatandaşları uyararak, kendisini polis, savcı, hakim veya FETÖ bağlantılı arayan kişiler ile sosyal paylaşım sitesinden yapılan dolandırıcılara kesinlikle inanmamalarını, bu kişileri 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini istedi.

Salı günü Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 ayrı olayda dolandırıcılık suçunu işleyen 18 sanık yargılanırken, mağdur sayısı ise 13 oldu. Mağdurların arasında 4 kadın yer aldı.