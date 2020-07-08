13. Etap Yatırımcıları Makinelerine Kavuşuyor

Haber: Aysun Beykoz

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların desteklenmesi hakkındaki Tebliğ çerçevesinde Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları konusunda Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile hibe sözleşmesi imzalayan 12 yatırımcı makine ekipmanlarını teslim almaya başladı. Konu ile ilgili olarak İl Müdürlüğü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bolu İlimizde 13.etapta 20 proje Bakanlığımızca onaylanmış olup çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi konusunda 12 yatırımcımızın hibe başvurusu kabul edilmiştir. Yatırımcılar, tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç duydukları Silaj, saman, yem karma, vb. makine ekipmanları %50 hibe desteği ile almışlardır. Bakanlığımız Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi Projesi (ÇFG) altyapı konusunda toplam 1.524.950 TL olan proje bütçesine 762.475,00 TL hibe desteklemesi sağlayacaktır. Üreten Bolu'nun Üreten çiftçilerine hayırlı olsun.”