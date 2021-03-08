13 hafta sonra yüzümüz güldü



Haber: Erdal Tanrıverdi



BeypiliçBolusporevinde oynadığı müsabakayı KabongoKasongo’nun 49. Ve 87. dakikalarda attığı gollerle2-0 mağlup etti. Maçın 75. Dakikasında kırmızı kart gören kaleci Ataberk’in oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında 87. Dakikada bulduğu golle kazanan kırmızı beyazlılar 13 hafta sonra evinde galip gelerek puan tablosunda 12. Sıraya yükseldi. Bu galibiyetle takımımızson 4 haftada 10 puan toplayarakBoluspor camiasının yüzünü güldürdü ve düşme potasından iyice uzaklaştı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada topla birlikte ceza sahası çizgisine kadar ilerleyen Gökhan Sazdağı'nın sert şutunu kaleci İsmail güçlükle kornere çeldi.

49. dakikada Araz Abdullayev'in ceza sahası içine gönderdiği pasta topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Muhammed Gümüşkaya'nın şutunda kaleci İsmail topu kornere çeldi.

59. dakikada Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci İsmail yumruklayarak kornere gönderdi.

74. dakikada Bursaspor atağında ceza sahası içine gönderilen topa ters vuruş yapan Boluspor'dan Emin Bayram meşin yuvarlağı kendi filelerine yolladı 1-1

75. dakikada kaleci Ataberk ceza sahası dışında Kasongo'ya yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

87. dakikada Boluspor atağında ceza sahası yapılan ortada Kasongo kafayla topu filelerle buluşturdu. 2-1

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Mehmet Şengül

Boluspor:Selmani xxx, Fethi Özer xxx, Oğuzhan Berber x, Emin Bayram xx, Aykut Demir xx, Burak Asan xx, Gökhan Sazdağı xxx(Silva dk. 90 ?), Hamza Gür x(Kasongo dk. 46 xxx), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xxx (Diouf dk. 86), Gyasix(Araz Abdullayev dk. 37 xxx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Alican Özfesli, Arda Köksal, Ensar Bilir, Atamer Bilgin, Muhsin Yıldırım

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bursaspor:AtaberkDadakdenizxx,İsmailÇokçalış x, Emirhan Aydoğan x, Burak Kapacak xx, Furkan Emre Ünver x, Ramazan Keskin x (Çağatay Yılmaz dk. 46), Ozan İsmail Koç (Deniz Aydın dk. 78), Özer Hurmacı x(Onur Atasayar dk. 64 xx), Taha Altıkardeş x, Burak Altıparmak x(Tuğbey Akgün dk. 64), Berat Altındiş x (Batuhan Kör dk. 64)

Yedekler: Hasan Basri Ünal, Kerem Şen, Eren Güler, Ertuğrul Kurtuluş, Hamza Baran Arıkan

Teknik Direktör: Fazlı Tan

Goller:Kasongo(dk. 49 ve 87) (Boluspor), Emin Bayram (dk. 74 k.k.) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Berat Altındiş (Bursaspor), Oğuzhan Berber, Silva (Boluspor)

Kırmızı Kart:AtaberkDadakdeniz(dk. 75) (Bursaspor)