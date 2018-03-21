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21 Mart 2018 Çarşamba
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    • 13 iş adamının yargılanmasına devam edildi

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bolu'daki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    21 Mart 2018 Çarşamba 09:06
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    13 iş adamının yargılanmasına devam edildi

    HABER:Gönül Olutürk

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları hazır bulundu. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle devam etti. Tanık olarak dinlenen Serpil Y, tutuksuz yargılanan eşi ve kayınpederi hakkında beyanlarda bulundu. S.Y, emniyet ve savcılık aşamasında verdiği ifadelerin doğru olduğunu belirterek, "Kayınpederim varlıklı bir insan olduğundan 17-25 Aralık öncesine kadar cemaat ve hizmet hareketi olarak bilinen yapıya maddi yardımlarda bulunurdu. Miktarını ve derecesini bilemem ancak dini, insani kaygılarla yardımları olduğunu biliyorum. Kendisinin mütevelli olarak bilinen şahıslardan olduğunu ifade etmiştim. Kendisinin doğrudan mütevelli olarak faaliyet yürüttüğü yönünde bir şey duymadım ancak varlıklı ve yardım eden kişilerle ilgili bu şekilde bahsedildiği için bu cümleyi kullandım." dedi.

    Tanık S.Y, kayınpederi S.Y'nin 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ile bağlantısını kestiğini o tarihten sonra bu örgüt ile ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Eşi S.Y ile ilgili iddiaları da yanıtlayan tanık S.Y, "Eşim de 2014 yılına kadar bunlarla birlikte olmuştu. Ama bu tarihten sonra istikametini değiştirdi. Eşimin, bir başka davada yargılanan firari sanık Mustafa Çaka isimli şahsın bir yurtta yaptığı sohbet toplantılarına katıldığı doğrudur. Bu toplantıya kimlerin katıldığını bilmiyorum. Ancak eşim de yapının dini cemaat görüntüsünden sıyrılması sonrasında ilişkilerini kesmiştir" dedi.

    Tanık M.T de tutuksuz sanıklar İ.H.Ö. ve G.A hakkında ifade verdi. Emniyet ve savcılık aşamasındaki ifadelerinde, 17-25 Aralık süreci öncesinde cemaat olarak bilinen yapının sohbet toplantılarına kendisinin de iştirak ettiğini söylediğini hatırlatan M.T, "Bu sohbet toplantılarında zaman zaman gördüğüm şahısların isimlerini belirttim. Dosyada yargılanan İ.H.Ö ve G.A isimli şahısları da bu sohbetlerde gördüğüme yönelik beyanım doğrudur ancak bu toplantılar 17-25 tarihi öncesidir. Ben bu tarihten sonra sohbetlere katılmadım. Onların da katılıp katılmadığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

    M.T, sohbet toplantılarını düzenleyen Mustafa Çaka ile iş yerine gelen İ.H.Ö'nün kendisinden öğrencilere verilmek üzere burs istediklerini de belirterek, "2010 ya da 2011 yılları içinde Mustafa Çaka ve İ.H.Ö'nün benden burs istediklerini ifade etmiştim ancak daha sonra yaptığımız bir görüşmede İ.H.Ö kendisinin Mustafa Çaka ile birlikte olmadığını, İzzet Baysal Şükran Günleri için benim fotoğraf ve görüntü hizmeti vermemi istemek için yanıma geldiğini Mustafa Çaka ile kapıda karşılaştıklarını söylemişti" dedi.

    Tanık F.G. ise tutuksuz sanık M.D ile uzun süre birlikte çalıştığını belirterek, "Birlikte çalıştığımız için kendisini tanıyorum. Sekiz bin metrekare kapalı alanda uzun süre birlikte çalıştığım için kimi duyuma, kimi de şahsi tecrübeme dayalı malumatlar edindim. Ben şahsın cemaat olarak bilinen yapıya yakın olduğu yönünde kanaate ulaştım. Çocuğumu örgüte müzahir dershaneye onun aracılığı ile kaydettim. Ayrıca kızıma ders alması amacı ile bir de abla buldu" şeklinde konuştu.

    M.D'nin çatı yapılanması davasında tutuklu yargılanan İbrahim Ergül ile hareket ettiğini aktaran F.G, "İbrahim Ergül isimli şahsı doğrudan tanımam. Hakkındaki bilgileri de darbe teşebbüsünden sonra öğrendim. Onun hakkında ve M.D. hakkında örgüte mali destek sağladıkları yönünde bir şeyler duymuştum. Önceki ifademde bunu anlatmaya çalıştım ancak bu şahısların örgüte ait yurtların giderlerini takip ettiklerine yönelik bilgim yoktur" diye konuştu.

    Tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, eksikliklerin giderilmesini isterken, sanık avukatları ise müvekkillerinin iş adamı olduğunu anımsatarak, yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, dosya kapsamında eksik olan delillerin tamamlanması ve diğer tanıkların da dinlenmesi için duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

    Bir önceki duruşmada sanık Kahraman Usta'nın dosyası, Bursa'da hakkında açılan farklı bir dava nedeniyle ayrılmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 38 sayfalık iddianamede, 14 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altı aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Fetullahçı, Terör, ÖrgütüParalel, Devlet, Yapılanmasının

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