Mudurnu’da önceki gün Dereçetinören köyü Taykadın mevkisinde, İsmail ve Mehmet Yılmazdemir'e ait tarlada kepçeyle kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Mudurnu Adliyesi'ne getirilen S.K, G.Y, M.A, İ.F, H.Ü, H.Y, D.Y, A.H, M.Y, O.M, H.T, B.Y. ve M.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazıda kullanılan kepçe ile tır ise yediemin parkına çekildi.