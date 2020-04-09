13 kişiye 3’er bin lira ceza

Haber: Volkan Yılmaz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanelere yönelik denetimlerini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir evin kıraathane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Evin farklı odalarındaki masalarda sigara içilerek kumar oynandığını tespit eden ekipler, kumar malzemelerine el koydu. Evdeki 12 kişi hakkında idari yaptırım uygulanırken, ev sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca bu kişilere "Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet" suçundan 3'er bin lira para cezası uygulandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 11:54