13 mahallede su kesintisi

Haber: Aysun Beykoz

Bugün yapılacak su kesintisine ilişkin Bolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada: “ Şehrimizin içme suyu şebeke ana dağıtım 600 mm’lik CTP nolu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 09 Eylül 2020 (bugün) saat 12.00 ye kadar Salıbeyler Mahallesi, Çakmaklar Mahallesi, Alpagut Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi, Umutkent Mahallesi, Kılıçarslan Mahallesi, Dağkent Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Kasaplar Mahallesi, Sandallar Mahallesi, Tepecik Mahallerinde su kesintisi yaşanacaktır. Onarım Çalışmasının en kısa sürede tamamlanması için Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.