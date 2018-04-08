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08 Nisan 2018 Pazar
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    • 13 Nisan’da resmen açılıyor

    Geçtiğimiz aylarda Gerede Belediyesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bolu İl Müdürlüğü arasında Sosyal Hizmet Merkezinin işletilmesine ilişkin imzalanan işbirliği protokolü ile hizmet vermeye başlayan Gerede Sosyal Hizmet Merkezi’nin açılışının 13 Nisan Cuma günü 14.00’te gerçekleşeceği açıklandı.

    08 Nisan 2018 Pazar 11:25
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    13 Nisan’da resmen açılıyor

    Haber: BMA

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit arasında imzalanan protokol kapsamında Gerede Belediyesine ait işyerinde Gerede Sosyal Hizmet Merkezi ilçe halkına hizmet verecek. Hayata geçirilen Sosyal Hizmet Merkeziyle; sosyal devlet anlayışı içerisinde toplum içindeki tüm bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışman odaklı hizmetlerin, erişilebilirliğinin arttırılması, müdahalesinin ve takibinin hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. 

    13 Nisan’da resmi açılışı gerçekleştirilecek olan Sosyal Hizmet Merkezi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Devletimizin şefkatli elini ve hizmetlerini daha çok insanlarımıza ulaştıracağız. Gerede Sosyal Hizmet Merkezinde İhtiyaç sahipleri tespit edilerek sosyal hizmet müdahalesinin gerçekleşmesi çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. İlçemiz ve Köylerimizdeki Engelli, Yaşlılar için evde bakım hizmeti ve 0-18 yaş grubundaki ilçemiz gençleri için sosyal ve ekonomik destekler verilerek, aile ve destek hizmetleri ekipleri tarafından hane hane dolaşılıp ilçemizde oluşan sosyal sorunlar ve sıkıntılardan oluşan risk haritaları çıkarılıp istişareler yapılarak ilçemizdeki sıkıntıların çözülmesi için çalışmalar yapılacaktır. İlçemiz için önemli ve değerli olan bu kurumu Gerede’ye kazandırmak ve siz değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan duyduğumuz mutluluğu bildirmek istiyorum Sosyal Hizmet Merkezi’nin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.Gerede halkınınartık Bolu’ya gitmeden iş ve işlemlerini burada gerçekleştirebileceği de belirtildi.

    Anahtar Kelimeler: Geçtiğimiz, Aylarda, Gerede, Belediyesi, Aile

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