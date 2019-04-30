13 oda ve borsanın ortak toplantısı

Haber: Esra Öztürk

İstişare toplantısı hakkında açıklamalar yapan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Türker Ateş, “Bölgemizin gelişmesi, bölge odalarının istişare halinde olması ve ortak sinerjiyle hareket etmesi, bizlere daha fazla katma değer ve güç katacaktır. İllerimizin en büyük sivil toplum kuruluşları olarak bölge anlamında da güç birliği yapılmalı, bu sayede de her platformda sesimizi daha iyi duyurmalıyız. Söz sahibi olduğumuz kurum ve kuruluşlardan hem ilimize hem de üyelerimize en azami destekleri sağlamakla mükellefiz. Bölge odaları olarak birlik içerisinde olursak bu kazanımları daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Ülkemizin en verimli ve en hareketli coğrafyasında bulunan oda temsilcileri olarak bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Bolu ve Düzce’nin ve bölgemizin ciddi oranda turizm potansiyeli var. Bunun haricinde Organik Tarım, Tıbbi Aromatik Bitkilerin yetiştirilmesi ve İleri teknoloji Ürünleri üretimi noktasında değerlendirilmeyi bekleyen bir bölgeyiz. Bu potansiyellerimizin tanıtımı noktasında maalesef ki zayıf kalıyoruz. Eğer bu sorunu aşabilirsek inanıyorum ki bölge olarak hem ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacak hem de bu büyük imkanlar sayesinde bölgemizi hak ettiği refah seviyesine ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

İstişare toplantısına; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, Akçakoca TSO Başkanı Mehmet Nazım Pazvant, Akyazı TSO Başkanı Z. Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Karadeniz Ereğlisi TSO Başkanı Arslan Keleş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Tosya TSO Başkanı Metin Ekşi katıldı.