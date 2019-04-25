13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları değerlendirilen, askeri okuldan ihraç edilen 8 öğrenci, 1 muvazzaf astsubay, ihraç edilen 2 astsubay ve 1 komiser yardımcısı ile 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 13 kişi için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü Bolu merkezli Sakarya, İstanbul, Ankara, Nevşehir, Osmaniye, İzmir, Siirt ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan A.K., A.O., Ü.T., E.Ç., İ.F., K.O., M.A., M.B., O.K., Ö.S., Ö.U., S.T. ve Ş.S., emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.