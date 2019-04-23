13 ülke, 80 üniversite

HABER: AYSUN BEYKOZ

Aşçılık Okulu Mezunlar Derneği (AŞOMDER) tarafından bu sene beşincisi düzenlenen ve bir hafta sürecek Ulusal Aşçılık Kampı'nda, akademisyen ve öğrencilere eğitim verilecek. Sushi, kuzu, makarna, ördek ve tavuk kategorilerinde gerçekleşen eğitimlerde öğrenciler, yemekler hakkında eğitim aldı. Otuzar kişilik gruplara eğitim veren şefler, ilk olarak bu yemeklerin tarihinden, püf noktalarından ve neler yapılmaması gerektiğinden bahsetti. Eğitimlerde öğrenciler, şeflerin gözetiminde yemek yaptı. Eğitimin sonunda öğrenciler, hazırladıkları tabakları şeflere sundu. Öğretim elemanlarına verilen eğitimlerde ise ekmeğin öneminden bahsedilirken, geleneksel ekşi mayalı ve endüstriyel mayalı hızlı ekmek yapımı hakkında bilgi verildi. Öğretim elemanları, iki farklı kategoride yaptıkları ekmeklerden tattı.

Eğitimlerin ardından bir araya gelen katılımcılar, Şef Şenol Demirtaş ile sohbet etti. Sohbette, gastronomi dünyasının inceliklerinden bahsedildi. Bir hafta boyunca devam edecek programda öğrenciler ve öğretim elemanları, alanında uzman şeflerle bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunacak.

Aşçılık kampında buğday tarlası gezisi, mandıra incelemesi ve gölet pikniği yapılacak. Eğitimler cuma günü sona erecek. Cumartesi günü ise kortej yürüyüşü ve protokol yemeğinin ardından katılımcılara sertifika verilecek.