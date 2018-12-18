HABER: ERDAL TANRIVERDİ

DSİ tarafından 1053 sayılı “Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun” kapsamında protokol yapılarak içme suyu temin edilen belediyelerden, anılan Kanun ve protokol hükümleri uyarınca vadesi gelen yatırım bedellerinin tahsil edilemeyen belediyelerden tüm alacakların tahsil edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bolu Belediyesinden DSİ’nin alacağı bulunan 2 Milyon 482 Bin 620 liranın talep edildiği belirtildi. 2005 Yılında Bolu Belediyesi ile DSİ arasında yapılan Gölköy Barajı içme suyu temin projesi kapsamında ortaya çıkan ve 2017 yılı sonuna kadar peyderpey ödenerek bitirilmesi gereken borcun aradan geçen 13 yıla rağmen ödenmediği ortaya çıktı. İki buçuk milyon lirayı 13 yıllık faizi ile birlikte talep eden DSİ’nin alacağını tahsil etmek için nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Öte yandan DSİ’nin Bolu Belediyesinden alacağı olan 2.49 milyon liranın Sayıştay denetim raporunda yer aldığı belirtildi. Geçen yıl DSİ’nin hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçilerinin 13 yıldır tahsil edilemeyen alacağın neden tahsil edilemediğini sorduğu ve olayı denetim raporuna yansıttığı ortaya çıktı.