130 bin lira ödüllü güvercin yarışması

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yurdun her noktasından ve komşu ülke Yunanistan’dan toplam 882 güvercinlerini Gerede’de bırakan yarışmacılar güvercinlerin Edirne’ye gelmesini dört gözle bekledi.

DEMİRHAN ÇALIŞKAN BİRİNCİ OLDU

İstanbul Gaziosmanpaşa’dan Edirne’ye gelen yarışmacı Demirhan Çalışkan, henüz 4 aylık olan güvercinin Bolu’nun Gerede ilçesinden 511 kilometre yol kat ederek birinci olduğunu söyledi. 130 bin lira para ödülü ve altın kemerin sahibi olduğunu aktaran Çalışkan, Allah nasip ederse gelecek yarışmalarda da kemeri almak istediğini belirtti.

İstanbul Zeytinburnu’ndan güvercinleriyle geldiğini ifade eden Ramazan Keskin de, yaklaşık 510-520 kilometrelik bir mesafeden güvercinlerin salındığını ve güvercinlerinin gelmesini beklediklerini aktardı.

KIZININ İSMİNİ VERDİ

Kızının ismini verdiği posta güvercinini 511 kilometreden bırakan Yunanistanlı Simos Kostas, Edirne’nin Karaağaç Mahallesinde güvercinin gelmesini beklediğini ifade ederek, “Buradaki insanlardan ve ortamdan çok memnun kaldık. Gelecek sene daha çok sayıda katılacağız. İnternet üzerinden görenlerde burayı çok beğendi” dedi.

YUNANİSTAN’DAN 25 KUŞ GELDİ

Yunanistan Gümülcine’den Edirne’ye gelen Soner Ahmet, “Biz Yunanistan’dan geldik. Güvercinlerimizi de Yunanistan’dan getirdik. Gümülcine’den beraber geldiğimiz 3 arkadaşımızla 25 kuş ile katılım sağladık. Finale 11 kuş ile devam ediyoruz. İlk kuşumuz geldi” ifadelerine yer verdi.