130 umreci dualarla uğurlandı

Haber: N. Halid Altundal

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile ilimizden umreye gitmek üzere kayıt yaptıran Özel Bolu-2 sömestr dönemi öğrenci, öğretmen ve velilerin bulunduğu 15 Günlük gidecek umreciler için geçtiğimiz Cumartesi günü İl Müftülüğü önünden kutsal beldelere dualarla uğurlandı.

Müftülük Vaizi Ahmet Ulutürk’ün kısa bir konuşma ve dua yaptığı uğurlama programına Kafile Başkanı Mudurnu Müftüsü Necmi Ünsal, Bolu İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Baruğ, kafilede görevlendirilen din görevlileri, büro personeli, 130 umreci ve umreci yakınları katıldı.