131.750 adet büyükbaş hayvan aşılandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Şap aşılamasının yanı sıra hayvanlarda abortlarla karakterize aynı zamanda insanlara da geçen bir hastalık olan brucella hastalığına karşı 28.600 adet yeni doğan dişi büyükbaş hayvana da brucella aşısı yapıldı.

Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hayvan yetiştiriciliğinde tedaviden ziyade koruyucu uygulamaların önemi daha fazla olup gerçekleştirilen bu koruyucu aşı uygulamaları sayesinde ekonomik kayıpları en aza indirmek hedeflenmektedir. Bu yüzden yetiştiricilerimizin tüm hayvanlarına hasta olmadan aşı yaptırmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.