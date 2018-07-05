Bolu'nun 34 km. güneybatısında Abant Dağları üzerinde tabii oluşumlu bir göl olan Abant Gölü bir milyon 280 bin metre karelik büyüklüğü ile ilimizde bulunan en büyük tabi göl sistemi. 128 hektar büyüklüğündeki gölün denizden yüksekliği 1325 metre. Yeraltı suları ile beslenen Abant Gölünde yapılan derin lik ölçümlerinde gölün en derin noktasının 18 metre olduğu anlaşıldı. Özel araçlarla göl yüzeyinde 222 noktadan ayrı ayrı yapılan ölçümlerde gölün ortalama derinliğinin ise 14 metre olduğu anlaşıldı.

Göl çevresinde zengin bir bitki örtüsü de bulunuyor. Sarı ve karaçam, kayın, meşe, kavak, dişbudak, gürgen, söğüt ve ardıç ağaçları tabiat parkında en çok rastlanan ağaç türleri. Ormangülü, ılgın, fındık, muşmula, papaz külahı, alıç, çobanpüskülü, kuşburnu, eğrelti, böğürtlen, çilek, nane, ahududu, sarmaşık, ısırgan, atkuyruğu ve çayır otları ise parktaki tamamlayıcı başlıca bitki türleri. Göl kenarları çeşitli endemik su bitkileriyle ve nilüferlerle dolu. Dünyada sadece Abant tabiat parkında bulunan Su Samuru türü ve Kırmızı Benekli Abant Alası ise parkın simgelerinden.