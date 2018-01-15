Haber&Foto; Metin FERAH

Cihan Ayvaz ve Hamiyet Kocakaya’nın artçı görevini üstlendiği yürüyüş 29 doğa ve yürüyüş severle sisli puslu soğuk ve tipi şeklinde kar yağışı altında dört saat devam etti. Göynük ilçemiz sınırlarında bulunan Çubuk Gölü Tabiat Parkındaki yürüyüş saat 11.10'da 1020 rakımda başladı. Çubuk Köyünü geride bırakıp üç saat boyunca Kapı Ormanı Dağı'nın güney yamacında devam eden yürüyüş 1325 rakımda göle hakim bir zirvede son buldu. 4 bin 500 metrelik tırmanma parkuru sonunda ulaşılan zirvede havanın sisli ve puslu olması sebebiyle görüş mesafesinin kısalığı manzaranın tam görünmemesini sağlasa da doğaseverler keyifli bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Zirveden aşağıya indikçe 2005 yılında başrolünü Selçuk Yöntem'in oynadığı ancak beklene reytingi elde edemeyince yayından kaldırılan Rüzgarlı Bahçe dizisi için göl yamacına yaptırıla 7 adet yel değirmeni ile kurulan köydeki evlerden oluşan çekim platosunun arasından geçen 29 trekking sever adeta ayrı bir dünyaya açılan zaman tünelinden geçti.