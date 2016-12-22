Haber: Erdal Tanrıverdi

Sabahattin Yaşar Abant tabiat parkına hakim tepelerden birisi olan ortalama 1400 metre zirveye yüksekliğine sahip kel tepe doruğuna tırmanarak Türk bayrağı dikti. Yaşar yaptığı bu eylemi sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı " Bayrağımızı 1328 metre yükseklikte yer alan Abant dağlarına dalgalanması için saatlerdir uğraşmaktan dolayı en güzel duyguların gururu içersindeyim. Tertemiz havası, doğal güzelliğiyle büyük kentlerin kargaşasından alabildiğine uzak, gönlünüzce soluklanabileceğiniz bir cennet. Ünü tüm Türkiye'ye hatta yurt dışına bile yayılmış olan ve dört mevsimde dört ayrı doğa güzelliğine bayrağımızın da dalgalanarak daha fazla güzellik katması dileğiyle"