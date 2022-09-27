133 litre kaçak içki ele geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Organize Sanayi Bölgesi’nde damacanalara doldurduğu 133 litre kaçak içkiyi satmaya çalışan şahsı suçüstü yakaladı.

133 litre kaçak içki ele geçirildi

Haber: Süleyman Kurt

Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bolu Organize Sanayi Bölgesi’nde 23 Eylül’de yapılan operasyonda, damacanalara doldurduğulitrelerce kaçak içkiyi satmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahsın elinde bulunan 57 litre rakı ve 76 litre viski olmak üzere toplamda 133 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Suçüstü yapılan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Operasyon sonrasında Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgemizin güvenliği ve huzuru için operasyonlara kararlı ve aralıksız bir şekilde devam edileceği bildirildi.

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