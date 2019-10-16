136 çiftçi bizzat gitti

Haber: Erdal TANRIVERDİ

Tarım makinelerinden, bitkisel üretim firmalarına, hayvancılık ekipmanlarından traktör modellerine, tohumdan tarım aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi ile dikkat çeken fuara ilimiz merkezi ve ilçelerinden çok sayıda çiftçi katıldı. Ziraat Mühendisi ve serbest ziraat danışmanı eşliğinde 136 üreticinin katıldığı fuar organizasyonunu Bolu Ziraat Odası Başkanlığı yaptı. Fuar katılımcıları tarımda teknolojik takibi sürdürmenin yanında Bursa gibi köklü tarihe sahip bir kentimizi ziyaret etme şansı bulmuşlardır. Türkiye’deki tarım fuarlarının gerek ziyaretçi sayısı gerekse metrekare bakımından en büyük halkalarından olan Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarları her yıl büyüyen ivmesi ile dikkat çekiyor. Avrupa'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Kafkaslara kadar geniş coğrafyadan alım heyetlerini ağırlayan fuarları binlerce yabancı ülke vatandaşı ziyaret ediyor. Yurt içinden ise münferit ziyaretçilerin yanı sıra 81 ilden 50 binin üzerinde ziyaretçi alan fuarlarda sektör temsilcileri, beş gün boyunca tarım ve hayvancılık sektöründeki son gelişmeler hakkında çiftçileri bilgilendiriyor.

Fuar hakkında açıklama yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, “Dünya tarımı ve ulusal tarım vizyonu ile ortak hareket etmek adına bu tür organizasyonlar son derece önemli. Çiftçilerimiz ve ziraat odamızın değerli üyeleri sektörümüzdeki yenilikler ve yeni teknolojiler hakkında bilgiler alarak çağımız tarımının geldiği noktayı gözlemleme şansı yakalıyor.

Üreticilerimiz tarım alanındaki yenilikleri, bu alanlarda kullanılan yeni makineleri, tohumları ve diğer faaliyetleri öğrenme ve kendini hızlı bir şekilde güncelleme olanağı buluyor” ifadelerini kullandı.