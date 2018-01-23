Haber: Semih Baykal

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları iddiasıyla Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alınarak Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 16 kişi’den Emniyetteki işlemleri tamamlan 1 albay ile görevinden ihraç edilen 2 yarbay ve TSK'nın çeşitli birimlerinde aktif görevde bulunan görevli 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 8 astsubay toplam 14 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 14 kişiden Muvazzaf Albay A. M. Ersöz, ihraç Yarbay B. Gökçiçek ve Muvazzaf Üsteğmen E. Gökçen tutuklandı. Görevinden ihraç edilmiş yarbay ve aktif görevde bulunan binbaşının da bulunduğu M.E.A., Ö.R., İ.Ö.Ö., E.Y., A.E., T.A., Ü.K., İ.A., M.E.G., M.T. ve U.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.