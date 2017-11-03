Haber: Aysun Beykoz

Bünyesinde barındırdığı mağazalar ile Bolulu vatandaşların ilgi odağı haline gelen 14 Burda AVM 2 yaşında. Alışverişin merkezi konumuna gelen 14 Burda, 2. yaşını ünlü sanatçı Mehmet Erdem’in vereceği konser ile doyasıya kutlayacak. 5 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan 2. yıl kutlama etkinliklerinde Mehmet Erdem konserinin yanı sıra Barut The Band de sahne alacak. Kutlamalar çeşitli dans gösterileri, havai fişek gösterisi, yarışmalar ve çocuk eğlenceleri ile devam edecek.