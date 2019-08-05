14 Burda Alışverişleri Termos Çanta Hediyeli

Haber: BMA

5 -7 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında Esas 14 Burda AVM’deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 400 TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçiler, soğutucu termos çantanın anında sahibi oluyor. Kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılacak ve anında soğutucu termos çantanın sahibi olacaklar. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.