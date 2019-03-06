14 Burda AVM, 8 Mart’ı kutluyor

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerini 7 – 10 Mart tarihleri arasında iki ayrı seans olmak üzere 14.00 ve 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek Nail Art ve çocuk atölye etkinlikleri ile buluşturacak.

Esas 14 Burda AVM, 8 Mart ‘‘Dünya Kadınlar Günü’ haftasına özel düzenlediği, tırnakların çeşitli desenlerle daha bakımlı ve daha güzel görünmesini sağlayan Nail Art etkinliği ile renkli ve keyifli bir dünyanın kapılarını açarken, çocuk atölye etkinlikleri ile de minik ziyaretçilerine eğlenerek öğrenecekleri keyifli anlar yaşatacak.

Her an kadınların yanında olan Esas 14 BurdaBurda AVM, tüm kadınların ‘‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ kutluyor.