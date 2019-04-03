14 Burda AVM Çocuk Tiyatrosu’ndan ‘Hansel ve Gretel’

Haber: Aysun BEYKOZ

Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. 7 Nisan Pazar günü Esas 14 Burda AVM’de sahnelenecek “Hansel ve Gretel” oyunu, minik tiyatro severleri bir araya getiriyor. Çocukları tiyatro ile buluşturarak, keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak. Esas 14 Burda AVM ziyaretçilerinin ücretsiz izleyebileceği gösterinin ilk seansı saat 14.00’te, ikinci seansı ise saat 17.00’de başlıyor. Çocuklar, 14 Burda AVM Çocuk Tiyatrosu’nun “Hansel ve Gretel” oyunuyla gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkarıyor. Detaylı bilgi için //www.14burda.com/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.