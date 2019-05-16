14 Burda AVM’ de 19 Mayıs coşkusu

14 Burda AVM, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenleyeceği etkinlikler ile katılımcılara bayram coşkusunu yaşatacak.

14 Burda AVM’ de 19 Mayıs coşkusu

Haber: BMA

Açıldığı günden bugüne kadar Bolu’yu eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline getiren Esas 14 Burda AVM, 19 Mayıs Pazar günü Cumhuriyet marşları ve bando gösterisi eşliğinde ziyaretçilerine bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak. Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Esas 14 Burda AVM, aynı heyecanı yaşamak isteyen tüm Boluluları kutlamalara davet ediyor.

14 Burda AVM’den yapılacak duyuruda programla ilgili tetaylı bilgiye www.14burda.com internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 12:56
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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