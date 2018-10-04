Haber: BMA

Bilim, sanat ve teknolojinin hangi boyutlara ulaşabileceğinin deneyimleneceği ‘Interstellar Uzay Sergisi’ meraklılarıyla buluşuyor. Bolululara sunduğu ayrıcalıklı dünyayı her geçen gün geliştiren ve zenginleştiren 14 Burda AVM, ‘Interstellar Uzay Sergisi’ ile bilime, uzaya ve evrenin sırlarına ilgi duyanları heyecan verici serüvene davet ediyor.

29 Eylül’de kapılarını bilim tutkunlarına açan, uzayın gizemini yaşanabilir kılan ‘Interstellar Uzay Sergisi’, video mapping 3D simülasyonları, artırılmış̧ gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini 360 derece sonsuzluk algısıyla sunuyor. Big Bang’den kara deliklere, Mars yüzeyinden Ay yüzeyine, Güneş̧ Sistemi’nden yıldızlara uzanan bu sonsuz uzay yolculuğu 29 Ocak tarihine kadar 14 Burda AVM ziyaretçilerine açık olacak.

29 OCAK’A KADAR AÇIK

Yıldızların büyülü dünyasına girmek isteyenler, Biletix ve 14 Burda AVM Interstellar Uzay Sergisi gişelerinden alacakları biletlerle bu eşsiz dünyayı deneyimleme fırsatı yakalayacak. 14 Burda AVM’nin 1.katında gerçekleşen sergiyi hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 11:00–21:00 saatleri arasında gezmek mümkün olacak.

“7’DEN 70 HERKESİ DAVET EDİYORUZ”

GES Teknoloji Proje Geliştirme Uzmanı Yunus Çetni, 14 Burda AVM’deki uzay sergisine tüm Bolulu vatandaşları davet ederek; “Interstellar Uzay Sergisi GES Teknoloji firması tarafından düzenlenmiş bir bilim sergisi. Zaten bilim sergileri yapan bir firmayız. Burası uzay filmleri temalı simülasyonlar, modellemeler, sanal ve artırılmış gerçekliğe dayatılmış simülasyonlar ile birlikte gezegen biliminden, yıldızlara galaksilere, güneş sistemine oradan bütün evrenin tamamını anlamaya yönelik çeşitli enstalasyonları olan bir bilim sergisi aslında. Biz Türkiye’de bütün illeri gezen gezici sergiyiz. Şu an 4 aylık bir süre ile Bolu 14 Burda AVM’de devam edeceğiz. Bu etkinlik kapsamında da 7’den 70 ziyaretçileri gün boyunca ağırlayacağız. Ayrıca okul grupları seansları yapıyoruz. Bütün Bolu halkını 7’den 70 herkesi Interstellar Uzay Sergisi’ni görmeye ve burada onları ağırlamaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.