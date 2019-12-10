14 Burda AVM’de Yöresel Pazar

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, dünya çapında üne sahip Türk mutfağının birbirinden lezzetli ürünlerini Yöresel Pazar’da Bolulular ile buluşturacak.

ÖZLEDİĞİNİZ HER ŞEY, 14 BURDA YÖRESEL PAZARDA

Esas 14 Burda AVM, 5 – 15 Aralık tarihleri arasında kurulacak Yöresel Pazar’da Anadolu’nun dört bir yanından gelen, birbirinden farklı lezzetleri bir arada bulunabilecek Yöresel Ürünler Pazar’ında lezzetleri ve ürünlerini keşfetmeye davet ediyor. Esas 14 Burda AVM, Yöresel Pazar ile pek çok ürünün yer alığı yöresel ürünleri ziyaretçilerine sunuyor.