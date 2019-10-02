14 Burda AVM’de Yöresel Pazar

Haber: BMA

Modaya yön veren markaları, her damak zevkine hitap eden lezzet seçenekleri, keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan kafeleri, eğlenceli etkinlikleri ile Bolu’nun yaşam ve buluşma merkezi Esas 14 Burda AVM, dünya çapında üne sahip Türk mutfağının birbirinden lezzetli ürünlerini Yöresel Pazar’da Bolulular ile buluşturacak.

ÖZLEDİĞİNİZ HER ŞEY, 14 BURDA YÖRESEL PAZARDA

Esas 14 Burda AVM, 3 – 13 Ekim tarihleri arasında kurulacak Yöresel Pazar’da Anadolu’nun dört bir yanından gelen, birbirinden farklı lezzetleri bir arada bulunabilecek Yöresel Ürünler Pazar’ında lezzetleri ve ürünlerini keşfetmeye davet ediyor. Esas 14 Burda AVM, Yöresel Pazar ile pek çok ürünün yer alığı yöresel ürünleri ziyaretçilerine sunuyor.