14 Burda AVM’ye TSE’den Güvenli Hizmet Belgesi

Haber: Aysun Beykoz

Normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte 1 Haziran’dan itibaren yeniden kapılarını açan, tüm tedbirlerin hassasiyet ile uygulandığı, AVM ziyaretçilerinin ve çalışanların sağlığına maksimum özen gösteren Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM, Bolu’nun TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Bolu halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 14 Burda AVM, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın alışveriş merkezlerine ilişkin belirlediği hijyen tedbirleriyle uyumlu bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

14 Burda’da zorunlu maske uygulaması sürerken ziyaretçi yoğunluğunun olduğu bölümlerde rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılması ve devamlı kontrol edilmesi için özel hijyen ekipleri bulunuyor.14 Burda ziyaretçileri, AVM içerisinde görünür alanlarda konumlandırılmış dezenfektan ünitelerine kolaylıkla ulaşabiliyor, ayrıca Danışma Bankosu’nda da dezenfektan temin edebiliyor. Her sabah ve her gece düzenli olarak temizlenen 14 Burda’da temizlik işlemi gün içerisinde de saat başı tekrarlanıyor. Mağazaların düzenli olarak denetlendiği 14 Burda AVM’de uzun süre koruma sağlayan Nano-Clean uygulaması da yapılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM’ye giren herkesin ateşi termal kamerayla ölçülürken her işyeri için de ayrı ayrı sosyal mesafe kuralları getirildi.

Sosyal mesafeye uyulması için aynı anda yaklaşık 4 bin 123 kişinin AVM içerisinde bulunmasına izin veriliyor. İklimlendirmede %100 taze havalandırma kullanılıyor. İklimlendirme cihazları, taze hava girişi sağlayan klima santrallerinin değişimi ve dezenfeksiyonu ile %100 taze hava 24 saat korunuyor, ziyaretçiler sağlıklı nefes alıyor.

Klasik AVM anlayışının ötesine geçen hizmetleriyle misafirlerinin rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamalarını sağlayan 14 Burda AVM, aldığı önlemlerle Boluluları ağırlamaya devam ediyor.