14 Burda hafta içinde 2 kat kazandırıyor

Bolu ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Hediye Dükkânı kampanyası ile hafta içinde 2 kat kazandırıyor.

14 Burda hafta içinde 2 kat kazandırıyor

Haber: BMA

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL’nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. 14 Burda AVM, hafta içi yapılan tüm alışverişlerde 2 kat puan kazandıran Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Birinden keyifli etkinlikleri ve kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri, alışverişin keyfini çıkartmaya devam ediyor.

14 Burda’dan yapılan açıklamada kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da //www.14burda.com/ internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
 ‘3. Köroğlu Yazarlık Mektebi’ eğitimlerine...
 ‘3. Köroğlu Yazarlık Mektebi’ eğitimlerine...
  1. Bolu

banner133