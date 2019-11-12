14 Burda hafta içinde 2 kat kazandırıyor

Haber: BMA

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM, harcadıkça kazandıran, her TL’nin puana dönüştüğü kampanyası ile Kasım ayında da ziyaretçilerine keyifli alışveriş deneyimi yaşatmaya devam ediyor. 14 Burda AVM, hafta içi yapılan tüm alışverişlerde 2 kat puan kazandıran Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Birinden keyifli etkinlikleri ve kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM ziyaretçileri, alışverişin keyfini çıkartmaya devam ediyor.

14 Burda’dan yapılan açıklamada kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da //www.14burda.com/ internet sitesinden ulaşabileceği belirtildi.