14 Burda Hediye Dükkânı ile kazandırıyor

Haber: BMA

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini hediye yağmuruyla karşılıyor. 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 4 kat puan kazandırıyor.

Esas 14 Burda AVM’nin 4. yılına özel 4 kat puan ve anında sürpriz hediyeler kazandıran Hediye Dükkânı kampanyasıyla ziyaretçiler alışverişin keyfini çıkartacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da //www.14burda.com/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.