14 Burda Hediye Dükkânı ile kazandırıyor

​​​​​​​Esas 14 Burda AVM, 4.yılını 4 kat puan ile kutluyor. Harcadıkça kazandıran, her TL’nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkânı ile Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

14 Burda Hediye Dükkânı ile kazandırıyor

Haber: BMA

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini hediye yağmuruyla karşılıyor. 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 4 kat puan kazandırıyor.

Esas 14 Burda AVM’nin 4. yılına özel 4 kat puan ve anında sürpriz hediyeler kazandıran Hediye Dükkânı kampanyasıyla ziyaretçiler alışverişin keyfini çıkartacak. Kampanya için detaylı bilgiye Esas 14 Burda danışma noktasından ya da //www.14burda.com/ internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder

banner133