14 Burda Kitap Fuarı Başlıyor!

Haber: BMA

14 Burda Kitap Fuarı’nda birbirinden değerli yazarlar, okurlarıyla buluşup söyleşi gerçekleştirerek kitaplarını imzalayacak. Emre Gül, Koray Yersüren, N. G. Kabal, Aslı Arslan, Hasan Ali Toptaş, Selçuk Erdem, Ali Lidar, Rewhat ve Sinan Akyüz, 15-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 14 Burda Kitap Fuarı’nda kitap tutkunları ile bir araya gelecek. Aynı zamanda Kitap Fuarı’na özel indirim fırsatları, fuar katılımcılarını bekliyor.

Öykü, roman ve şiirsel metinleriyle tanınan usta kalem Hasan Ali Toptaş, 17 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Bolulu okurlarıyla buluşuyor. Tanınmış yazar N. G. Kabal, 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te 14 Burda’nın konuğu oluyor. Karikatürist Selçuk Erdem, 23 Kasım Cumartesi günü sevenleriyle 14 Burda Kitap Fuarı’nda buluşuyor. Etkinlik, saat 14.00’te başlayacak.

BÜYÜK FUAR İNDİRİMLERİ!

Fırsat kampanyalarıyla kitap alışverişleri bu yıl çok daha eğlenceli ve avantajlı! Kitapseverleri indirimlerle karşılayan fuar boyunca, 14 Burda’da farklı indirimler yer alıyor, indirimli kitaplarla kitaplıklar dolup taşıyor!

Program

16 Kasım 14.00-16.00 Emre Gül, Koray Yersüren, N. G. Kabal, Aslı Arslan

17 Kasım 14.00-16.00 Hasan Ali Toptaş

23 Kasım 14.00-16.00 Selçuk Erdem, Ali Lidar, Rewhat

24 Kasım 14.00-16.00 Sinan Akyüz