14 Burda Ocak ayında da ara vermiyor

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Esas 14 Burda AVM, çocuklara unutamayacakları eğlence dolu ve keşfederek öğrenecekleri dünyanın kapılarını açıyor. Esas 14 Burda AVM, Ocak ayı boyunda minik ziyaretçilerini birbirinden keyifli atölyelerde bir araya getiriyor. Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 4 Ocak’ta ahşap boyama atölyesi ve 5 Ocak’ta fotoğraf çerçevesi yapımı atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 11 Ocak’ta hayvan figürü yapımı atölyesi, 12 Ocak’ta şablon ile boyama atölyesi, 18 Ocak’ta kartpostal yapımı atölyesi, 19 Ocak’ta şapka yapımı atölyesi, 25 Ocak’ta dekoratif süs yapımı atölyesi, 26 Ocak’ta kardan adam yapımı atölyesi ile çocuklara keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak. Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Ocak ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet ediyor.