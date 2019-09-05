14 Burda’da çocuklar için çizgi film kuşağı

Esas 14 Burda AVM, severek izledikleri ‘Mucize: Uğur Böceği İle Kara Kedi’ çizgi filmiyle çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor.

14 Burda’da çocuklar için çizgi film kuşağı

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Bolu’nun eğlence, buluşma ve yaşam merkezi Esas 14 Burda AVM,  yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında sevilen çizgi film ‘Mucize: Uğur Böceği İle Kara Kedi’ karakterleriyle çocukları bir dolu eğlenceyle buluşturuyor.  5-6-7-8 Eylül tarihlerinde saat 14:00, 16:00 ve 18:00 seanslarında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ‘Mucize: Uğur Böceği ile Kara Kedi’ etkinliği ile minik ziyaretçiler eğlencenin tadına varacaklar. ‘Uğur Böceği ve Kara Kedi’nin maceralarıyla çocuklara eğlenceli dünyanın kapılarını açacak olan 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini gönüllerince eğlenip, çocuk olmanın tadını çıkarmaya davet ediyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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