14 Burda’da her Cumartesi tiyatro

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, birbirinden keyifli tiyatro etkinlikleri ile minik ziyaretçilerine yaz boyunca eğlenceli dünyanın kapılarını açıyor. 6 Temmuz Cumartesi günü Esas 14 Burda AVM’de sahnelenecek Alibaba Ve Son Harami oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 13 Temmuz’da Nasreddin Hoca’nın Çevre Sevgisi, 20 Temmuz’da Efecan İle Alican ve 27 Temmuz’da Macera Peşinde gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını Esas 14 Burda AVM’nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.

Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, Temmuz ayı boyunca her Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçiler davet edildi.

Program Akışı

06 Temmuz Alibaba ve Son Harami 17.00

13 Temmuz Nasreddin Hoca’nın Çevre Sevgisi 17.00

20 Temmuz Efecan İle Alican 17.00

27 Temmuz Macera Peşinde 17.00