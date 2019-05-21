14 Burda’da Ramazan

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek ücretsiz etkinliklerle Ramazan ayının coşkusunu ziyaretçileriyle birlikte yaşamaya devam ediyor. 17 – 19 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini, Kavuklu Pişekâr orta oyunu, maskot davulcu ve fotoğraf çekimi, illüzyon gösterisi, iftar öncesi ve sonrası fasıl dinletisi, iftar sonrası şerbet ikramı, Osmanlı macunu ikramı, kukla dans gösterisi, modern kukla tiyatrosu ve Nasreddin Hoca ile hatıra fotoğrafı çekimi gibi birbirinden keyifli etkinliklerle buluşturan Esas 14 Burda AVM, Ramazan ayı boyunca devam edecek etkinlikleri ile ziyaretçilerine Ramazan ayının ruhunu yaşatacak.

Ramazan ayı süresince açılış ve kapanış saatlerini 11.00 – 23.00 olarak düzenleyen Esas 14 Burda AVM, tüm Boluluları Ramazan etkinliklerine davet etti.

Program Akışı:

24 Mayıs Cuma

Fasıl - 19.30 - 20.00

Fasıl - 20.30-21.00

Osmanlı Macunu İkramı - 20.30 - 21.15

25 Mayıs Cumartesi

Kukla Dans - 18.00

Canlı Karagöz Hacivat Gösterisi Ve Çocuklarla Oyunlar - 19.00

Maskot Davulcu ve Fotoğraf Çekimi - 17.00-17.30, 18.30-19.00, 19.30-20.00

Canlı Karagöz Hacivat Gösterisi Ve Çocuklarla Oyunlar - 21.00

Fasıl - 19.30 - 20.00

Fasıl - 20.30-21.00

Şerbet İkramı - 20.30 - 21.15

26 Mayıs Pazar

Semazen Gösterisi - 18.00

Modern Kukla Tiyatrosu - 19.00

Maskot Nasreddin Hoca İle Hatıra Fotoğraf Çekimi - 17.00-17.30, 18.30-19.00, 19.30-20.00

Modern Kukla Tiyatrosu - 21.00

Fasıl - 19.30 - 20.00

Fasıl - 20.30-21.00

Şerbet İkramı - 20.30 - 21.15

31 Mayıs Cuma

Tasavvuf Konseri ve Semazen Gösterisi - 17.30,18.30 -19.30

Fasıl - 19.30 - 20.00

Fasıl - 20.30-21.00

Osmanlı Macunu İkramı - 20.30 - 21.15

1 Haziran Cumartesi

Meddah Gösterisi - 18.00

Meddah Gösterisi -19.00

Maskot Davulcu ve Fotoğraf Çekimi - 17.00-17.30, 18.30-19.00, 19.30-20.00

Dev Buble Show - 21.00

Fasıl - 19.30 - 20.00

Fasıl - 20.30-21.00

Şerbet İkramı - 20.30 - 21.15

2 Haziran Pazar

Kavuklu Pişekâr Orta Oyunu - 18.00

İllüzyon Gösterisi - 19.00

Maskot Nasreddin Hoca İle Hatıra Fotoğraf Çekimi - 17.00-17.30, 18.30-19.00, 19.30-20.00

Kavuklu Pişekâr Orta Oyunu - 21.00

Fasıl - 19.30 - 20.00

Fasıl - 20.30-21.00

Şerbet İkramı - 20.30 - 21.15

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 14:28