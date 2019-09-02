14 Burda’da şehre dönüş kampanyası

Haber:BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolu’nun alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 14Burda AVM, 250 TL ve üzerinde alışveriş yapan ziyaretçilerine, Günce Kitap Evi’nden 50 TL’lik hediye çeki kazanıyor. 4 – 5 – 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 14 Burda AVM’de ki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, Günce Kitap Evi’nden 50 TL’lik hediye çekinin anında sahibi oluyor. Stoklar ile sınırlı, her katılımcının aynı gün içinde yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ve fiş bilgileriyle danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar. Birbirinden eğlenceli etkinlik ve kampanyalarına hız kesmeden devam eden 14 Burda AVM, ziyaretçilerine keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.