14 Burda’dan Ağustos atölyeleri

Haber: BMA

Esas 14 Burda AVM, Ağustos ayı itibari ile her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, eğlencenin ve keşfetmenin heyecanını yaşatacak. Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinlikleri kapsamında 3 Ağustos’ta uçurtma atölyesi ve 4 Ağustos’ta sanat atölyesi ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 10 Ağustos’ta bayram tebrik kartı atölyesi, 11 Ağustos’ta çiçek tasarım atölyesi, 17 Ağustos’ta sanat atölyesi, 18 Ağustos’ta çizgi çalışama atölyesi, 24 Ağustos’ta hayvan tasarım atölyesi, 25 Ağustos’ta 3 boyutlu çalışmalar atölyesi, 31 Ağustos’ta Atatürk portre atölyesi ile çocuklara eğlence ve deneyim dolu dünyanın kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, minik ziyaretçilerini Ağustos ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye etkinliklerine davet edildi.

Program Akışı

03 Ağustos Uçurtma Atölyesi

04 Ağustos Sanat Atölyesi

10 Ağustos Bayram Tebrik Kartı Atölyesi

11 Ağustos Çiçek Tasarım Atölyesi

17 Ağustos’ta Sanat Atölyesi

18 Ağustos’ta Çizgi Çalışama Atölyesi

24 Ağustos Hayvan Tasarım Atölyesi

25 Ağustos 3 Boyutlu Çalışmalar Atölyesi

31 Ağustos Atatürk Portre Atölyesi