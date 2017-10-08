Haber; Gönül Olutürk

Oyuncakların insanlık tarihiyle beraber gelişimini anlatan İstanbul Oyuncak Müzesi Sergisi, Kasım ayında, Bolulularla ücretsiz olarak buluşacak. Oyuncak Müzesi Sergisi, Bolu'nun ardından Sakarya, Düzce ve Kocaeli'nde de ziyaretçilerle buluşacak. Sepaş Enerji’nin desteklediği proje kapsamında ilimize gelecek olan oyuncak müzesinde ziyaretçiler, ilk uzay temalı oyuncakların 1920'li yıllarda Amerika'da üretilmesiyle 1969'da Amerika'nın aya çıkması arasındaki güçlü bağlantıyı keşfedecek. Ziyaretçiler1700'lü yıllarda Almanya'da ortaya çıkan bebek evi kültürünün en seçkin örneklerinden tahta kamyonlara, sesten hızlı giden Concorde uçaktan ulaşımın tarihine kadar pek çok döneme tanık olma şansı da yakalayacak. Sergide ayrıca 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da içine konulan piller ile teknolojik devrimin başlangıcı sayılan oyuncak örnekleri de gösterilecek. Oyuncak Müzesi Sergisi'nde yer alacak ‘Türk Malı' oyuncaklar ise hatıralarda derin izler bırakan örnekleriyle ziyaretçileri nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

Oyuncak Müzesi Sergisi, 20 – 29 Ekim tarihleri arasında Sakarya'da Sedirvan AVM'de, 31 Ekim – 12 Kasım tarihleri arasında Düzce'de Krempark AVM'de ve 14 – 26 Kasım tarihleri arasında da Bolu'da 14 Burda AVM'de sergilenecek.