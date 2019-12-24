14 Burda’dan Yeni Yıl Kampanyası

Haber: BMA

Boluluları ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, 27-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek, her TL’nin puana dönüştüğü kampanyası Hediye Dükkânı ile ziyaretçilerine 5 kat puan kazandırıyor, birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı sunuyor.

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Bolu’nun alışveriş ve sosyalleşme noktası olan Esas 14 Burda AVM, düzenlediği Hediye Dükkânı kampanyası ile ziyaretçilerini hediye yağmuruyla karşılıyor. 27-31 Aralık tarihleri arasında yapılacak tüm alışverişlerde Esas 14 Burda AVM, 5 kat puan kazandırıyor. Hediye Dükkânı kampanyası ile Esas 14 Burda AVM, ziyaretçilerine yeni yıl heyecanının ve alışverişin keyfini yaşatacak.