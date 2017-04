Haber; Faruk Çidem

Yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgüt üyelerinin bir birleriyle haberleşme amacıyla kullandıkları ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 kişi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 14 kişi hakkında göz altı kararı verildi. Örgütün haberleşme programı olan ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen 1 doktor, 7 üniversite öğrencisi, 1 akademisyen ve darbe öncesi örgüte ait şirkette çalışan 5 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda S.O, Ö.K, İ.D, E.H.Ç, A.C, E.G, Ö.T, C.O, S.O, H.B, i.S, M.D, A.K. ve A.Ü. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.