14 gün oyunca hücrede kalacaklar

Haber: C. Kutay Aykan

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin TEM otobanında yapmış olduğu çalışmalarda, Doğu illerinden Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilerek TIR durduruldu.

Araç sürücü V.T. (44) ile yolcu koltuğunda bulunan A.T. (40) isimli kadın gözaltına alındı. TIR içerisinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış olan dara ağırlığı 1 kilo 782 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadelerin ardından TIR sürücüsü V.T. ile kadın yolcu A.T. uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapan şahısların, koronavirisü bahane ettikleri, emniyet birimlerinin virüs nedeniyle çok yoğun çalışma yaptığından yakalanma ihtimalinin az olduklarını düşündüklerini söyledikleri iddia edildi. Narkotikçiler, yakaladıkları uyuşturucu maddesi ile kuruluşlarının 175’inci yılını ve evde kal Bolu sloganını yazdılar.

Savcılık ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen TIR sürücüsü V.T. ile kadın arkadaşı A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, koronavirüs nedeniyle tutuklanan iki kişi karantina altına alıdı.