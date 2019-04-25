14 il Bolu’da bir araya geldi

Haber: Esra Öztürk

Sağlık Bakanlığı “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında 14 İl Sağlık Müdürlüklerinin katılımıyla düzenlenen “İç Kontrol Çalıştayı” için yetkililer ilimiz Bolu’yu seçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında il bazlı süreçleri yerinde incelemek, iç kontrol çalışmalarını yerinde incelemek ve teknik destek vermek üzere düzenlenen; Bolu, Ankara, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun, Eskişehir, Çankırı, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinin Destek Hizmetleri Başkanları, Başkan Yardımcıları ve İç Kontrol Birimi çalışanlarının katıldığı çalıştayda açılış konuşmasını İç Kontrol Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Yusuf Uğuz yaptı.

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Salih Ayan’ın da katıldığı programda, Bolu İl Sağlık Müdür Vekili (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı) Uzm. Dr. Süleyman Özsarı yaptığı konuşmada; “Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi Ve Desteklenmesi Projesi kapsamında düzenlenen ve 3 gün sürecek olan çalıştay için Bolu ilinin belirlenmiş olmasından duyduğumuz gururu ifade etmek isterim” dedi.