Haber: Aysun Beykoz

AİBÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonunda düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Kutlama etkinliğine Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili İhsan Ağcan, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Sağlık İl Müdür Vekili Uzman Dr. Süleyman Özsarı, daire müdürleri, akademik personel, öğrenci velileri ve öğrencilerin katıldığı program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Toplantının devamın da İl Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Süleyman Özsarı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ural açılış konuşmalarını yaptılar.

AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, sağlığın her şeyin başı olduğuna vurgu yaparak, “Sağlık olmayınca insanoğlu çaresiz kalıyor. Sağlıklı olmayınca ne bu dünya için ne de diğer dünya için hiçbir şey yapamıyoruz. Bu kapsamda sağlık çalışanlarımız bizler için fedakarca, her türlü koşulda çalışmaktadır. Onlara her zaman minnettarız. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bu kutsal ve onurlu mesleği icra eden sağlık çalışanlarımıza sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum” dedi.

Belediye Başkan Vekili İhsan Ağcan ise “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturunu atalarımızın söylediğini ve uyguladığını ifade ederek, “Bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Tıp alanında son yıllarda kat edilen büyük mesafelerle ve sağlık reformlarıyla insanlarımıza daha verimli sağlık hizmeti vermeye başladık. Bu vesileyle her türlü koşulda fedakarca görevlerini yapan ve insanlarımızın dertlerine çare olmaya çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın bu önemli gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.

"SAĞLIĞI OLANIN UMUDU, UMUDU OLANIN HER ŞEYİ VAR DEMEKTİR"

“İnsan olarak kendimize, ailemize ve milletimize olan sorumluluğumuzu vücut ve akıl yönünden sağlıklı olmakla yerine getirebiliriz.” diyerek konuşmasına başlayan Bolu Valisi Aydın Baruş, konuşmasında sağlığın insan yaşamının vazgeçilmez önceliği olduğunu dile getirerek, “Sağlık hayatta sahip olabileceği en değerli nimettir. Sağlığımızın kıymetini bilmeliyiz. Sağlık hizmetleri her insanın doğumundan ölümüne kadar yararlandığı hizmetlerdir. Bu hizmetlerin iyi bir şekilde yerine getirilmesi, "Önce İnsan" anlayışının gereğidir. Bizim Medeniyet Mirasımız "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” ilkesini düstur edinmiştir. İnsanların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlandırılması bugün medeni toplumların en önemli önceliklerinden biridir. Bunun için, sağlık hizmetlerinin nitelikli olarak verilebileceği fiziki imkânlara sahip olmak gerekir. Bundan daha da önemlisi, bu hizmetleri yerine getiren; eğitimli, iyi yetişmiş ve kalbi insani değerlerle donanmış sağlık personeline ihtiyaç vardır. Ülkemiz her iki alanda da bugün çok önemli ilerlemeler kat etti ve bugün dünyada sağlık hizmetlerinin en yaygın ve kaliteli olarak verilebildiği ülkelerden biri haline geldi” dedi.

“EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bolu'nun sağlık hizmetlerinde ulaştığı kalite seviyesinin de son derece sevindirici düzeyde olduğunu sözlerine ekleyen Vali Baruş, “TÜİK tarafından 2015 yılında yapılan araştırmada, Sağlık Alanında ilimiz en iyi yaşanabilir 2. iI olmuştur. Bugün geldiğimiz memnuniyet verici gelişmişlik düzeyine ulaşılmasında, Koruyucu Sağlık Hizmetlerinden

Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerine, Acil Sağlık Hizmetlerinden Rehabilitasyon hizmetlerine kadar her alanda, gece gündüz demeden fedakârca mesai sarf eden; Hekiminden Diş Tabibine, Eczacısından Acil Tıp Teknikerine, Hemşiresinden Fizyoterapistine, Psikoloğundan Ebesine ve diğer sağlık personelimizin emeğinin ve payı büyüktür” şeklinde konuştu.

“SİZLER AYNI ZAMANDA DEVLETİN VE MİLLETİMİZİN ŞEFKAT VE MERHAMET ELİSİNİZ”

Vali Baruş insana faydalı olmanın çok kutsal bir değer olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Sizler mesainizin her anında bu değerin gereğini yerine getiriyorsunuz. Sağlık çalışanı olmak, sabrı, metaneti, fedakârlığı, insanı sevmeyi, empatiyi ve hoş görüyü kişiliğinizde benimsemeyi gerekli kılar. Sağlık hizmeti ister devlet kurumlarında, isterse özel sağlık kurumlarında verilsin bir kamu hizmetidir. Kamu hizmetlerinin önceliği vatandaşlarımızın memnuniyetidir. Sizler aynı zamanda devletin ve milletimizin şefkat ve merhamet elisiniz. Bu sorumluluğu unutmadan, insanımıza hizmet eden ve vatandaşlarımızı sağlığına kavuşturan, böylece toplumun huzuruna ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nın tüm sağlık camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum.

14 MART TIP BAYRAMI’NIN ÖNEMİ VE AKADEMİK MİKROÇEVRE

14 Mart Tıp Bayramı programının devamında ise yurt içi ve yurtdışında bir çok üniversitede dersler veren, bir çok araştırması ve bilimsel çalışmaları olan Prof. Dr. Emin Konsu, “14 Mart Tıp Bayramı’nın önemi ve Akademik Mikroçevre” konulu bir sunum yaparak katılımcılara bilgiler aktardı.

TIPTA 35 YILINI GEÇİRENLERE PLAKET VERİLDİ

Programda ayrıca tıp bilimine ve tıp eğitimine 35 yıl ve hatta çok daha fazla süreyle katkı sağlamış ve sağlayacak, birçok hekimin ve hastanın hayatına dokunmuş 9 hekime teşekkür plaketleri Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.