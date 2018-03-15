14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarıyla Solaklar Kayaevleri Taş Restoranda düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Yemek öncesi kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı. Başkan Özbağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Halkımızın sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için, her türlü hastalıktan korunmaları ve herhangi bir hastalığa yakalandıklarında, tedavilerinin yapılmasında, hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının emek ve gayretleri sonsuzdur. ‘Hipokrat Yemini’ ederek, tüm zorluklara rağmen, gece gündüz demeden mesleklerini büyük bir özveriyle sürdüren, bu kutsal mesleğin mensubu olan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”